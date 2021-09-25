السبت 25-09-2021
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السبت، 25-09-2021 04:06 م

مجموعة إوز تعطل حركة قطار في البيرو



الوكيل الاخباري - تسببت مجموعة من الأوز الأبيض في تعطيل حركة قطار كان بصدد الانطلاق على أحد خطوط السكك الحديدية في دولة بيرو.

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وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سبع إوزات تسير في هدوء ولامبالاة على قضبان القطار.

 

 

والتقط مقطع الفيديو من داخل كابينة قيادة القطار.

أطلق قائد القطار صافرة تنبيه في محاولة لإبعاد الإوزات، إلا أنها أصرت على سيرها فوق القضبان مجبرة قائد القطار على السير خلفها ببطء لعدة أمتار.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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