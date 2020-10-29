الخميس 29-10-2020
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار النفط عالميا

الملك يلتقي وزير الدفاع الأميركي

تسجيل وفاة و276 إصابة بفيروس كورونا بقطاع غزة

وزارة الأوقاف تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

تحديد موعد جديد للخروج لآداء صلاة الجمعة

موعد بدء العمل بالحظـر الشامل

مطالب باستثناء قطاعات من قرار حظر يوم الجمعة

أيام مصيرية في حياة الأردنيين بسبب كورونا

الأردن يفتح 3 معابر رسميا

العمل بالتوقيت الشتوي الليلة




الخميس، 29-10-2020 12:34 م

مجموعة من طيور الببغاء يشعلون مواقع التواصل بلعبة الكرة الطائرة



الوكيل الإخباري _ لاقى مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفاعل كبير تجاوز الـ 3 ملايين مشاهدة ، وكان ابطاله مجموعة من طيور الببغاء.

اضافة اعلان
 

وقد ظهر في الفيديو مجموعتين من طيور الببغاء، وهي تخوض مباراة لكرة الطائرة، في وقت جلس عدد من الأطفال يشاهدون المباراة بين الفريقين مع تقديم بعض المساعدة عند الحاجة.

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1200px-European_shorthair_procumbent_Quincy

لقطات طريفة لـ قط يحاول القفز داخل شاشة التلفاز لالتقاط العصافير

1046999981_0_782_1236_1451_1000x541_80_0_0_a2947da9fb0b58173b62f4b993c21a52

فيل ينقذ صغيره من الغرق بخرطومه

690x388-yermC (1)

فيديو يوثق القصة الشهيرة لفوز السلحفاة على الأرنب المغرور

reflections-romantic-light-water-surface

لقطات مدهشة للمشي على سطح الماء

dc71f811221b0a6f11c1363a04daf25b06b261a7-221020110525

عراك طفلتين بسبب شمعة عيد الميلاد يثير السخرية .. شاهد

34662812-8860485-image-m-26_1603285795196

أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية في انجلترا