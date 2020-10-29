مجموعة من طيور الببغاء يشعلون مواقع التواصل بلعبة الكرة الطائرة

الوكيل الإخباري _ لاقى مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفاعل كبير تجاوز الـ 3 ملايين مشاهدة ، وكان ابطاله مجموعة من طيور الببغاء.

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وقد ظهر في الفيديو مجموعتين من طيور الببغاء، وهي تخوض مباراة لكرة الطائرة، في وقت جلس عدد من الأطفال يشاهدون المباراة بين الفريقين مع تقديم بعض المساعدة عند الحاجة.

المصدر : سبوتنيك

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