مجموعة من طيور الببغاء يشعلون مواقع التواصل بلعبة الكرة الطائرة

الوكيل الإخباري _ لاقى مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفاعل كبير تجاوز الـ 3 ملايين مشاهدة ، وكان ابطاله مجموعة من طيور الببغاء.
وقد ظهر في الفيديو مجموعتين من طيور الببغاء، وهي تخوض مباراة لكرة الطائرة، في وقت جلس عدد من الأطفال يشاهدون المباراة بين الفريقين مع تقديم بعض المساعدة عند الحاجة.
birds playing volleyball pic.twitter.com/RqZReztsJk— Cute Animal Vines (@CuteAnimaIVines) October 23, 2020
المصدر : سبوتنيك
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