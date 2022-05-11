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الأربعاء، 11-05-2022 03:31 م

فيديو يوثق لحظة ابتلاع المحيط لأحد المنازل

محيط يبتلع منزلا قرب الشاطئ في الولايات المتحدة



الوكيل الاخباري - نشرت شبكة "ABC NEWS" الإخبارية الأمريكية، فيديو يوثق لحظة ابتلاع المحيط لأحد المنازل في ولاية كارولينا الشمالية.

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وأظهر الفيديو، انهيار منزل على الشاطئ بسبب الأمواج على طول ساحل نورث كارولينا، وهو واحد من منزلين سقطوا في المحيط، في مجتمع أوتر بانكس في رودانثي.

 

 

روسيا اليوم 

 

 

 

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