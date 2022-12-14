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الأربعاء، 14-12-2022 09:38 ص

مدون عالمي شهير يفاجئ جمهوره بالعزف على البيانو تحت الماء - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر جو جينكنز، المدوّن الشهير على الإنترنت، مقطع فيديو قرر فيه إبهار جمهوره هذه المرة بعزف البيانو تحت الماء.

ويظهر في المقطع كيف تعاون المدون مع فريق التصوير على إنزال البيانو إلى الماء، ومن ثم ارتدى بدلة غوص وعزف تحت الماء.

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ويشتهر Joe Jenkins بقناته على اليوتيوب التي ينشر فيها مقاطع مسلية يعزف فيها الموسقى في أماكن لا يتوقعها أحد، حيث ظهر في أحد الفيديوهات وهو يعزف البيانو على متن منطاد، ومرّة عزف أغنية "River Flows in You" حيث وضع البيانو في مياه النهر.

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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