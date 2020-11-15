مدون فوق شجرة في أومسك يطالب بإصلاح الإنترنت لمتابعة الدراسة عن بعد

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ طالب من مدينة أومسك، اضطر للجلوس فوق الشجرة، كي يتسنى له الاتصال بالإنترنت و متابعة دراسته الجامعية "عن بعد ، وذلك بسبب المشاكل الكبيرة التي تتعلق بجودة الاتصال بالإنترنت وضعف الإشارة في قريته.
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المصدر : سبوتنيك
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