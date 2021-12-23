مذيع تركي شهير يضرب فني الصوت على الهواء مباشرة

الوكيل الاخباري - ارتكب مذيع تركي شهير خطأ جسيما على الهواء مباشرة، أثناء مقابلة مع مسؤولة حكومية، عندما قام بصفع فني الصوت أمام الجميع بطريقة مهينة، مما تسبب في غضب عارم ضده في وسائل الإعلام التركية.
ووفقا صحيفة "الصباح" التركية، حدثت الواقعة خلال مقابلة مع السيدة فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية.
Burada tokattan sonra olanlar var. Saldırıdan sonraki tavırları da garip. Hiç bir şey yokmuş gibi konuşmaya devam etmeleri de tuhaf. pic.twitter.com/UhWlykmUd3— Serhat Uçak (@serhatucak) December 19, 2021
وأظهر مقطع الفيديو، كيف كان الفني ويدعى أحمد ديمر يحاول إصلاح خلل الصوت في سماعات الأذن الخاصة بهاتف المذيع محرم ساريكايا، واستمرت محاولة الإصلاح لفترة، وهو ما ضايق المذيع الشهير على الهواء.
وفي نوبة غضب صفع المذيع الفني على وجهه وأبعده عن الهاتف، ثم بدأ يشير لطاقم البرنامج ويكتب على ورقة محاولًا إصلاح خلل الصوت.
Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziüantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…— MUHARREM SARIKAYA (@msarikaya6) December 19, 2021
Muharrem SARIKAYA
المصدر : سبوتنك
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