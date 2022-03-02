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الأربعاء، 02-03-2022 01:08 م

مذيع روسي ثري يخرج عن طوره على الهواء بعد "خسارته" منزلين فاخرين في إيطاليا!



الوكيل الاخباري - تأثر المذيع التلفزيوني الروسي فلاديمير سولوفيوف على الهواء بعدما أعلن بحرقة عن خسارته منزلين فاخرين في إيطاليا على خلفية العقوبات الأوروبية على روسيا.

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وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، فإن سولوفيوف معروف بهجومه الشرس على الغرب وأوروبا وانتقاداته اللاذعة عبر نشر معلومات لا أساس لها من الصحة. ورغم موقفه، امتلك منزلين على ساحل أمالفي في إيطاليا بالقرب من منزل جورج وأمل كلوني والمغني ستينغ.

 ولكن سولوفيوف لن يهنأ بعد الآن بممتلكاته في إيطاليا، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات بعيدة المدى على العديد من الأغنياء الروس ومن بينهم المذيع الذي سيحرم من الاستمتاع بأشعة الشمس الإيطالية.

 



وفي برنامجه المسائي، عبّر سولوفيوف عن استيائه بما حلّ به قائلاً: "قيل لي إن أوروبا قلعة للحقوق، وإن كل شيء مسموح هناك، هذا ما قالوه... أمسيت أعرف من تجربتي الشخصية ما يسمى "حقوق الملكية المقدسة".

وتابع: "مع كل معاملة، كنت أحضر أوراقاً توضح راتبي الرسمي بالتفصيل، فعلت كل شيء. اشتريت المنزل، ودفعت مبالغ طائلة وضرائب، فعلت كل شيء".

 



وختم غاضباً: "وفجأة اتخذ شخص قراراً بوضع هذا الصحافي على قائمة العقوبات ما يؤثر بشكل مباشر على العقارات التي امتلكها".


المصدر : النهار 

 

 

 

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