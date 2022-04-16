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السبت، 16-04-2022 12:59 م

مذيع BBC يوقف بثه المباشر بعد إصابته بنوبة عطس



الوكيل الاخباري - أوقف المذيع شون لي، العامل في شبكة BBC، بثه للمشاهدين بعدما عاني من نوبة عطس متكررة على الهواء، ولم تفلح محاولته لوقف تلك النوبة.

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وتعد هذه هي المرة الثانية للمذيع البالغ من العمر 52 عاما، التي تصيبه فيها نوبة العطس على الهواء، حيث أصابت أنفه بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي.

 


وشون لي هو مذيع الأخبار المسائية عادة خلال أيام الأسبوع، حيث ظهر الثلاثاء على الشاشة، وكان ينقل الأخبار إلى المواطنين بشأن الغرامات التي أصدرتها شرطة العاصمة على رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك لخرقهما قيود فيروس كورونا، عندما شعر أنه سيعطس، في حين اعتقد أنه قادر على التخلص منها، ولم يكن يدري أن العطس سيفصله عن البث على الهواء.

 



واضطر شون لي إلى وقف البث، حيث بدا أن محاولاته في كتم العطس كانت بلا فائدة، قائلا للمشاهدين: "عذرا، أنا على وشك العطس". وأخذ نفسا عميقا ووضع يده على فمه، ثم توقف لعدة ثوان حتى تذهب النوبة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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