مذيع BBC يوقف بثه المباشر بعد إصابته بنوبة عطس

الوكيل الاخباري - أوقف المذيع شون لي، العامل في شبكة BBC، بثه للمشاهدين بعدما عاني من نوبة عطس متكررة على الهواء، ولم تفلح محاولته لوقف تلك النوبة.
وتعد هذه هي المرة الثانية للمذيع البالغ من العمر 52 عاما، التي تصيبه فيها نوبة العطس على الهواء، حيث أصابت أنفه بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي.
I always feel a bit sorry for Shaun Ley. He’s constantly on the edge of sneezing. Getting through one piece to camera often seems like a Herculean effort. pic.twitter.com/kIVBeVIsnQ— Mike Child (@mikechildmusic) April 13, 2022
This is the most British thing I have ever seen. pic.twitter.com/On2NvyV1ly— Scott Bryan (@scottygb) April 12, 2022
المصدر : روسيا اليوم
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