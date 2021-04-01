الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ولي العهد يهدي الأطفال الأيتام خدمات عيادة أسنان - صور

الأردن يوجّه مذكرة احتجاج ضد انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى

مكافحة الأوبئة : سلالات كورونا تلعب دورا بانتشار الفيروس

عودة العمل بآلية النقل المتبادل للشحن بين الأردن والعراق

منع التدخين داخل مؤسسة الغذاء والدواء

مصدر حكومي يرجح العدول عن الإجراءات التقييدية خلال شهرين

المفرق: 13663 تلقوا لقاح كورونا

الغذاء والدواء : لقاح أسترازينيكا آمن

قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر

وفاة مواطن على يد شقيقه في إربد

الخميس، 01-04-2021 12:21 م

مرة جديدة بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة



الوكيل الاخباري - بالرغم من صعود الرئيس جو بايدن درج طائرة الرئاسة بحذر شديد للتوجه إلى ولاية بنسلفانيا لإطلاق خطته للبنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار، إلا أنه تعثر مرة أخرى، دون أن يسقط.

اضافة اعلان

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه من أسفل الدرج أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاما وهو يصعد إلى الطائرة ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير، وقبل وصوله إلى مدخل الطائرة بقليل، كاد أن يسقط بعد أن فوت درجا، لكنه تدارك الموضوع وحافظ على توازنه.

 


ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تعثره ثلاث مرات خلال صعوده درج الطائرة. في المرة الأولى تمكن من الإمساك بحافة السلم وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
pieces-of-lego-displayed-during-the-exhibition-at-alexandra-news-photo-1586272389

شاب تايواني يجمع مليوني قطعة من لعبة ليغو

ows_157782178985657

معركة صامتة بين كلب وقطة

maxresdefault

دجاجة تصبح أما بالتبني لـ 3 قطط صغيرة بعد غرق والدتها

falcon

صقر جارح ينفذ مهمة مستحيلة في سماء الخليج العربي

Paris-City-Eiffeltower-View

هيكل عظمي يستقل دراجة نارية في أحد شوارع باريس

maxresdefault

تحطم مروحية خاصة بالشرطة الإيطالية عند إقلاعها

أخبار متعلقة
locustattack

أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

fuego2021_1_01

لحظة نادرة.. صاعقة تضرب بركانا أثناء ثورانه

0_CATERS_HUGE_TUSK_ELEPHANT_QUEEN_01

رجل أمريكي ينجو وطفلته بأعجوبة من فيل ضخم حاول الفتك بهما

061020_sheep-on-moorland_3273680a_c-FLPA-Shutterstock

ملايين الحيوانات تشارك في مسيرة لـ الهجرة الموسمية

rats

جيوش الفئران تجتاح مزرعة أسترالية

pve-2-19-nbc2

مشهد مؤلم.. حصان جامح يصطدم بسيارة مسرعة في بيروت