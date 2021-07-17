السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 11:48 ص

مروحية أمريكية تهبط اضطراريا في رومانيا



الوكيل الاخباري - هبطت مروحية عسكرية أمريكية من طراز UH-60 بلاك هوك على وجه السرعة وسط العاصمة الرومانية يوم الخميس الماضي.

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تنتمي الطائرة إلى الكتيبة الثالثة لفوج الطيران الأول التابع للواء الطيران القتالي الأول. شاركت في بروفة العرض الجوي المخصص ليوم الطيران الذي يحتفل به هذا البلد في 20 يوليو/تموز.

 



بسبب مشاكل فنية على متن الطائرة، اضطر الطاقم إلى مقاطعة رحلته. وفقًا لوزارة الدفاع في البلاد، تم الهبوط في ساحة شارل ديغول وبفضل الإجراءات الاحترافية للطيار والشرطة المحلية، الذين تمكنوا بسرعة من عرقلة حركة المرور، لم يصب أحد بأذى.


في الوقت نفسه، وبحسب الفيديوهات المنشورة والصور، لحق بعض الضرر بمالكي سيارتين خاصتين. تضررت السيارتان بسبب سقوط أعمدة الإنارة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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