الإثنين 12-07-2021
الوكيل الاخباري

الهواري يُهيب بالجميع الانتباه وأخذ الحيطة والحذر تجنباً للاصابة بكورونا

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري

زراعة إربد تنظم ندوة عن العناية بأشجار الزيتون

مشتركة نيابية تبحث مشروع قانون البلديات واللامركزية

الحنيطي يوجه بتأجيل قسط سلف صندوق الادخار والتعاون

وزارة الصحة تحذر الاردنيين بعد زيادة الفحوصات الايجابية

وفاة عضو المجلس الثوري لحركة فتح حنا عيسى

الاحتلال الإسرائيلي يجبر مقدسيين على هدم منزليهما

مدير الأمن العام يلتقي لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب

وزير الصحة : جرعة معززة لمتلقي لقاح سينوفارم الصيني

الإثنين، 12-07-2021 03:06 م

مزاد علني سعودي على الخروف المدلل بسعر خيالي فاق آلاف الدولارات



الوكيل الاخباري - تم تداول مقطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لمزاد علني على خروف بلغ سعره 70 ألــف ريــال سعــودي (18661 دولارا أمريكيا).

اضافة اعلان


وأظهر الفيديو تجمع عدد كبير من الناس يرغبون في شراء الخراف بمناسبة قرب عيد الأضحى.

 

 


وعرض البائعون خرافهم للبيع في السوق، حيث بدأ سعر أحد الخراف من 5 آلاف ريال، حتى ارتفعت المزايدة عليه وبلغت 70 ألف ريال سعودي.


وأعلنت السعودية، في وقت سابق، أن الثلاثاء الموافق لـ 20 يوليو/ تموز الجاري، سيكون أول أيام عيد الأضحى، وأن وقفة عرفة ستكون يوم الاثنين الموافق 19 يوليو.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
zQVFO

جرفتها الأمواج.. فيلا غامضة تظهر على شاطئ السلفادور

yVPbXpDCrN8

الشرطة الأمريكية تنقذ طفلة بعد دقائق من اختطافها

effondrement-dun-hotel-en-chine-dans-la-grande-ville-touristique-de-suzhou-au-moins-un-mort-1409189

انهيار جزئي لفندق شرق الصين

camel-oman

مشهد مؤثر.. رجل ينقذ جملا استسلم للموت من العطش في صحراء الجزائر

42-55375529

أفعى تحاول اقتناص سمكة يحملها رجل

60e8ae134c59b74a1d1c45aa

شاهد.. الدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وماكرة

أخبار متعلقة
ROnCo7FzdbA

شاهد.. حلم شابين يتحقق داخل دبابة تابعة للجيش الروسي

stuttgart-unterturkheim

عاصفة رعدية تدمر دار أوبرا في شتوتغارت الألمانية

image

قطة تؤدي حركات عسكرية باحترافية

c1_1968427

عجوز تسقط على قضبان قطار في الصين

Pan_crater6-e1546888388960

لحظة ثوران أكبر بركان في كوستاريكا

60d9b2a14c59b70b3d229a42

مصر.. فيديو يثير جدلا واسعا في البلاد