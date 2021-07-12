مزاد علني سعودي على الخروف المدلل بسعر خيالي فاق آلاف الدولارات

الوكيل الاخباري - تم تداول مقطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لمزاد علني على خروف بلغ سعره 70 ألــف ريــال سعــودي (18661 دولارا أمريكيا).

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وأظهر الفيديو تجمع عدد كبير من الناس يرغبون في شراء الخراف بمناسبة قرب عيد الأضحى.



وعرض البائعون خرافهم للبيع في السوق، حيث بدأ سعر أحد الخراف من 5 آلاف ريال، حتى ارتفعت المزايدة عليه وبلغت 70 ألف ريال سعودي.



وأعلنت السعودية، في وقت سابق، أن الثلاثاء الموافق لـ 20 يوليو/ تموز الجاري، سيكون أول أيام عيد الأضحى، وأن وقفة عرفة ستكون يوم الاثنين الموافق 19 يوليو.







المصدر : سبوتنك