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الأحد، 27-12-2020 10:10 ص

مسؤولان يستخدمان كمامة واحدة أثناء مباراة في السعودية



الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو لشخصين وهما يتبادلان كمامة على حدود الملعب أثناء مباراة في الدوري السعودي، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويظهر في الفيديو، شخص يقف أمام الحكم ويرتدي كمامته قبيل انطلاق المباراة، ثم يأتي شخص آخر دون كمامة، ليقوم الشخص الأول بنزع كمامته من على فمه وإعطائها لزميله لارتدائها، ويبدو من خلال الفيديو أن الشخصين من المسؤولين عن تنظيم المباراة، حيث تواجدا بجانب الملعب.

وأثار الفيديو ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث تم تناقله على نطاق واسع، بعد المباراة التي انتهت بفوز الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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