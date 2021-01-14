الخميس 14-01-2021
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الخميس، 14-01-2021 09:47 ص

مسابقة للمركبات المسيرة في الصين



الوكيل الاخباري - أصبحت المركبات المسيّرة واحدة من التحديات التقنية التي تقود العالم نحو تطوير كل الوسائل الممكنة لجعلها جزءا من حياة البشر.

وتشمل المركبات المسيرة أنواعا مختلفة منها طائرات مسيرة ومركبات بحرية مسيرة، إضافة إلى المركبات البرية، التي يتطلب استخدامها دقة عالية حتى تكون قادرة على الانطلاق بأمان على الطرق التي تسلكها المركبات المأهولة التي يستخدمها البشر بجميع أنواعها.

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وتعد الصين من الدول الرائدة في مجال صناعة المركبات المسيرة، ويرصد مقطع فيديو نشرته صفحة "تشاينا نيوز" التابعة للحكومة الصينية، جانبا من مسابقة خاصة بالمركبات المسيرة في مدينة تشانغتشون، شمال شرقي الصين.


ويشارك في المسابقة نحو 30 فريقا من أنحاء البلاد، الذي خاضوا التحدي رغم الحرارة المنخفضة التي تصل إلى 20 درجة تحت الصفر.

وتقول الصفحة إن تلك المسابقة تشعل المنافسة بين مصممي المركبات المسيرة والعاملين على تلك الصناعة حتى تكون قادرة على تحقيق أفضل أداء ممكن يسمح باستخدامها بأمان.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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