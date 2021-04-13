مسنون في الصين يتدربون على مجموعة من الرقصات والحركات الرياضية

الوكيل الاخباري - انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعات من كبار السن وهم يؤدون رقصات مدهشة مثل الأطفال أثناء وجودهم داخل دار للمسنين.

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وتشمل تلك المجموعات رجالا ونساء من كبار السفن في داخل دار للمسنين في الصين، حيث يجلسون في صفوف متقابلة ويؤدون مجموعة من الرقصات والحركات الرياضية المدهشة.



الصين المتنوعة: مسنون في الصين يتدربون على رقصة تحريك الأصابع، وهم سعداء مثل الأطفال pic.twitter.com/h7X8De3Wki April 12, 2021

وتظهر لقطات أخرى الرجال والنساء وهم يصطفون في صفوف متوازية ويقومون بتحريك الأذرع والتصفيق بالأيدي وتحريك الأصابع بطريقة تشبه تمارين الأطفال.



وتقول شبكة تلفزيون الصين الدولية، التي أعادت نشر الفيديو، إن المشاركين فيه يبدو عليهم السعادة الكبيرة وهم يؤدون رقصة تحريك الأصابع بدار للمسنين.







المصدر : سبوتنك