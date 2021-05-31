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الإثنين، 31-05-2021 09:34 ص

مشاجرة بين ركاب سيارتين في شوارع الكويت



الوكيل الاخباري - تداول مغردون كويتيون مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين سيارتين على إحدى الطرق السريعة بالكويت.

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وبحسب ما نشرته صحيفة المجلس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن سيارة من نوع "وانيت" يقودها شاب، وأخرى من نوع "يوكن" يقودها مسن، قد نشب بينهما شجار على الطريق، ثم اكتمل بنزول كل منهما والاشتباك بالأيدي.

 


وقد أكدت وزارة الداخلية أنها ضبطت الشاب صاحب السيارة الـ"وانيت"، وهو قيد التحقيق.

 



وقد سارعت مجموعة من الشباب الذين رأوا التشابك من بدايته لفض المشاجرة وإبعاد الشاب عن الرجل المسن.

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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