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الأربعاء، 02-02-2022 02:46 م

مشاهد صادمة لنفوق أكثر من 40 ناقة في الكويت

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الوكيل الاخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "صادم"، يظهر عددا كبيرا من الإبل ملقاة على الأرض جثثا هامدة، قيل إنه في الكويت.

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وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، في حين أشار موثق الفيديو إلى نفوق 43 ناقة، موضحا أن سبب موتها هو تناولها نباتات.


وحذر موثق الفيديو أصحاب الإبل بهذا الشأن، داعيا إياهم إلى التأكد من مصدر الأعلاف التي تقدم لها وعدم التهاون في هذا الأمر.

 



المصدر : روسيا اليوم

 

 

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