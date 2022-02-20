مشاهد مرعبة.. الرياح تتلاعب بالطائرات في سماء بريطانيا

الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام بريطانية لقطات مصورة توثق تلاعب العاصفة "يونيس" بطائرات ترغب بالهبوط في مطار هيثرو في لندن.

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وجلبت العاصفة الأطلسية الشرسة إلى بريطانيا رياحا قياسية وصلت سرعتها إلى 122 ميلًا في الساعة (196 كم / ساعة)، وتسببت في اضطراب واسع النطاق وخسائر مادية كبيرة.







وهذه ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.



وأفادت صحيفة "تلغراف" البريطانية بأن قائدي الطائرات قاموا بعمل محاولتين إلى ثلاث أو تغيير وجهتهم إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا.



ويعد مطار هيثرو من أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا، فضلا عن أنه ثالث أكثر المطارات ازدحاما على مستوى العالم.





المصدر : سبوتنك

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