مشاهد من طائرة ترصد السماء باللون البرتقالي بسبب الحرائق في روسيا

الوكيل الاخباري - ملأ دخان حرائق الغابات سماء مدينة ياكوتسك ويتحولها إلى اللون البرتقالي مع استمرار النيران غابات شرق روسيا الشاسعة.

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وتظهر لقطات من طائرة متجهة إلى المدينة سحب الدخان الكثيف وهو يملأ الجو.

وأعلنت حالة الطوارئ في جمهورية ساخا (ياقوتيا) اعتبارًا من 1 يوليو في محاولة للسيطرة على حرائق الغابات.

ويشارك 2633 رجل إطفاء و380 مركبة إطفاء في إخماد الحرائق، وسجلت الهيئة الجوية لحماية الغابات في 5 أغسطس 178 حريقًا نشطًا في المقاطعة.



ووفقا لسلطات ياقوتيا فقد طالت النيران منذ بداية موسم الحرائق في الجمهورية، أكثر من 4 ملايين هكتار.





المصدر : روسيا اليوم