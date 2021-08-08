الأحد 08-08-2021
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الأحد، 08-08-2021 01:50 م

مشاهد من طائرة ترصد السماء باللون البرتقالي بسبب الحرائق في روسيا



الوكيل الاخباري - ملأ دخان حرائق الغابات سماء مدينة ياكوتسك ويتحولها إلى اللون البرتقالي مع استمرار النيران غابات شرق روسيا الشاسعة.

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وتظهر لقطات من طائرة متجهة إلى المدينة سحب الدخان الكثيف وهو يملأ الجو.

 

وأعلنت حالة الطوارئ في جمهورية ساخا (ياقوتيا) اعتبارًا من 1 يوليو في محاولة للسيطرة على حرائق الغابات.

 

 

ويشارك 2633 رجل إطفاء و380 مركبة إطفاء في إخماد الحرائق، وسجلت الهيئة الجوية لحماية الغابات في 5 أغسطس 178 حريقًا نشطًا في المقاطعة.


ووفقا لسلطات ياقوتيا فقد طالت النيران منذ بداية موسم الحرائق في الجمهورية، أكثر من 4 ملايين هكتار.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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