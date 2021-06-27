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الأحد، 27-06-2021 01:35 م

مشجع متهور يتسبب في سقوط جماعي للدراجين في طواف فرنسا



الوكيل الاخباري - شهد اليوم الأول من النسخة الـ108 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، أمس السبت، سقوطا جماعيا للدراجين، بسبب تهور أحد المتفرجين، وذلك قبل 45 كيلومترا من خط النهاية.

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وعندما كانت مجموعة المقدمة تشق طريقها في مسار ضيق ومتسابقو فريق "غامبو فيسما" يسيرون معا على الجانب الأيمن من الطريق إلى جوار جميع المتسابقين، دخل أحد المتفرجين إلى مسار الطريق، وهو يحمل لافتة وينظر إلى كاميرات التلفزيون أمامه، ليصطدم به الدراج الألماني توني مارتن، ما أدى إلى سقوط الدراج والعديد من الدراجين الذين كانوا خلفه.

وأدى ذلك إلى توقف السباق لقرابة خمس دقائق من أجل مساعدة الدراجين على النهوض وإكمال المرحلة.

 


ونجا الفرنسي جوليان ألافيليب من الحادث، ليفوز بالمركز الأول في المرحلة الأولى، التي امتدت لمسافة 198 كيلومترا بين بريست ولانديرنو.


ويأمل الدراجون ألا يتكرر مشهد السقوط الجماعي، اليوم الأحد، حين يخوضون المرحلة الثانية من أصل 21.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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