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السبت، 29-05-2021 12:12 م

مشكلة خطيرة تظهر خلال تحليق مروحية ناسا على المريخ



الوكيل الاخباري - هبطت مروحية المريخ الأولى التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بشكل اضطراري بعد ظهور مشكلة خطيرة أثناء عملية التحليق.

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وعانت المروحية "إنجينيوتي" من خلل فني وصف بـ"الأكبر من نوعه" منذ وصولها إلى الكوكب الأحمر وتنفيذها أول عملية تحليق لمروحية على المريخ في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

واستطاعت المروحية الهبوط بأمان على سطح كوكب المريخ بعد ملاحظة الخلل، بحسب موقع "ناسا" الرسمي الخاص بمهمتها على المريخ.

 



وظهر الخلل بعد حوالي دقيقة واحدة من تحليق المروحية "إنجينيوتي"، خلال طيرانها على ارتفاع نحو 10 أمتار فقط.


ويمكن مشاهدة المشكلة في الفيديو الذي شاركته الوكالة، عندما بدأت الطائرة تتأرجح ذهابا وإيابا في مؤشر واضح على وجود خلل فني.


وبحسب المصادر، سجلت الكاميرا الكثير من الصور خلال عملية التحليق إلا أن إحدى الصور لم يتم حفظها داخل نظام عمل المروحية الأمر الذي من شأنه أن يفقد الفريق القدرة على تحديد موقع المروحية على سطح المريخ.

بدوره، قال قائد المروحية الذي يقودها عن بعد من مركز "ناسا"، هارفارد غريب، إن المروحية "إنجينيوتي" بدأت تتحرك بشكل مائل ذهابا وإيابا بعشرين درجة، ولوحظت زيادات كبيرة في استهلاك الطاقة.


واستعانت الطائرة بنظام داخلي مدمج أعاد لها التوازن أثناء التحليق الأمر الذي منحها فرصة العودة بسلام إلى سطح المريخ.


 



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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