مشهد بطولي لرجل ينقذ غزالا صغيرا من الجليد قبل ابتلاعه

الوكيل الاخباري - أنقذ رجل من ولاية ويسكونسن الأمريكية، غزالًا بشكل بطولي هذا الأسبوع عندما ذهب إلى بركة متجمدة لإعادة الحيوان العالق إلى بر الأمان.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تمت عملية الإنقاذ يوم الثلاثاء.



وأوضحت الصحيفة أن رجلا يدعى جيل لانكور كان يقود سيارته إلى المنزل أثناء استراحة الغداء من العمل عندما اكتشف الغزال عالقا في مستنقعات كرانمور ، حيث بدا على الغزال عدم قدرته على الحركة.

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وبدلًا من الاستمرار في القيادة ، قرر لانكور التوقف والتوجه إلى البركة المتجمدة ، حيث جلس مع الغزال لفترة وجيزة من الوقت قبل مساعدته في إخراجه من الجليد.



وظهر الرجل البطل، وهو يزيح الغزال من على الجليد حتى وصل به الى بر الأمان في مشهد أشاد به الكثيرون.

المصدر : صدى البلد



