الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

3 مدن تتصدر قائمة أكثر المدن تحقيقاً للإيرادات من السياحة الدولية - أسماء

هام للتوجيهي .. "تطوير المناهج" ينشر مبحثين للصف الثّاني عشر للفصل الأوّل

اغلاق طريق طوبه العطارات بالاتجاهين بسبب ارتفاع منسوب المياه

ارتفاع عجز الميزان التجاري في الأردن 4.9% في الربع الأول من العام الحالي

أردوغان يدعو الناخبين لعدم التراخي والتوجه إلى مراكز الاقتراع

الدفاع المدني يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

قناة تركية تكشف عن تحركات أردوغان خلال يوم الحسم الانتخابي!

مودي يدشن مبنى البرلمان الجديد في الهند

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من يعبد

خطة لمكافحة الحرائق في مناطق جرش الحرجية خلال الصيف

الأحد، 28-05-2023 11:16 ص

مشهد صادم .. نمر يفترس كلباً أثناء نومه بالقرب من صاحبه في الهند !

41-1-3-784x441-1-768x432


الوكيل الإخباري - كشف فيديو مرعب كيف دفع كلب حياته ثمن إنقاذ صاحبه النائم بسلام في ورشة للسيارات بالهند، حين أحكم نمر أنيابه حول رقبة الحيوان الراقد، وفرّ به من المكان.

اضافة اعلان


وحسب موظف الغابات الهندي سوزانتا ناندا الذي نشر الفيديو على موقع “تويتر”، وقع الحادث في مدينة بوني غربي الهند.


ويقول “ناندا”: “يبدو أن الكلاب هي طعام النمر المفضل في المناطق التي سيطر عليها الإنسان (بعد إزالة الغابات وبناء المساكن)”.


ويظهر الفيديو النمر وهو يتسلل من بين الشاحنات فيما يبدو أنه ورشة سيارات، بينما كان شخص نائمًا، لكن الوحش توجّه نحو كلب راقد وجذبه من رقبته بسرعة وقوة، وفر من المكان.


وهنا استيقظ الرجل النائم، ونظر من مكانه نحو النمر وهو يحمل الكلب بين أنيابه ويرحل.

 

ويقول “ناندا”: “النمر لم يتسبب بأي ضرر للرجل الذي ينام بسلام.. لقد أخذ الكلب الذي راح ضحية ليعيش الرجل”.


 

 

سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720217162426238397411

شاهد مطاردة لبقرة ضالة على طريق سريع ومزدحم في أمريكا

WhatsApp Image 2023-05-24 at 12.31.10 PM

استراليا: سيجارة الكترونية تنفجر في جيب رجل وتصيبه بتشوهات

9-3

شاهد قط يفترس ماعز صغير ويسحبه من أمام أمه ويهرب به

201325Image1

شاهد قط ينجو من حريق بأعجوبة في جدة

crocodile-sleep

شاهد تمساح يفاجئ عمالًا في أنبوب صرف بولاية فلوريدا

aurochs-g59a089eb0_1280

فيديو لثور هائج يقتحم ملعباً قبل مباراة في فرنسا