مشهد صادم .. نمر يفترس كلباً أثناء نومه بالقرب من صاحبه في الهند !

الوكيل الإخباري - كشف فيديو مرعب كيف دفع كلب حياته ثمن إنقاذ صاحبه النائم بسلام في ورشة للسيارات بالهند، حين أحكم نمر أنيابه حول رقبة الحيوان الراقد، وفرّ به من المكان.

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وحسب موظف الغابات الهندي سوزانتا ناندا الذي نشر الفيديو على موقع “تويتر”، وقع الحادث في مدينة بوني غربي الهند.



ويقول “ناندا”: “يبدو أن الكلاب هي طعام النمر المفضل في المناطق التي سيطر عليها الإنسان (بعد إزالة الغابات وبناء المساكن)”.



ويظهر الفيديو النمر وهو يتسلل من بين الشاحنات فيما يبدو أنه ورشة سيارات، بينما كان شخص نائمًا، لكن الوحش توجّه نحو كلب راقد وجذبه من رقبته بسرعة وقوة، وفر من المكان.



وهنا استيقظ الرجل النائم، ونظر من مكانه نحو النمر وهو يحمل الكلب بين أنيابه ويرحل.

ويقول “ناندا”: “النمر لم يتسبب بأي ضرر للرجل الذي ينام بسلام.. لقد أخذ الكلب الذي راح ضحية ليعيش الرجل”.







Here in Pune it doesn’t cause any harm to the man sleeping peacefully. It took the dog for its survival. Leopard’s favourite food in human dominated landscape appears to be dogs.Here in Pune it doesn’t cause any harm to the man sleeping peacefully. It took the dog for its survival. pic.twitter.com/sgMB1lw7ht May 18, 2023

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