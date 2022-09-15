مشهد طريف .. دب مهذب يستجيب لربة منزل في امريكا

الوكيل الإخباري-فتح دب مهذب باب منزل سيدة قبل أن يغلقه فور أن طلبت منه ذلك.



وظهر الدب في فيديو أمام باب منزل الناشطة في حقوق الحيوان، سوزان كيهو في ولاية نيوجيرسي الامريكية ، وأظهر الفيديو طريقة تعاملها اللطيفة معه، حسب «سي إن إن» عربية، حيث يمكن رؤية سوزان وهي تقول للدب «أغلق الباب، أغلق الباب. عمل رائع».



وتقول سوزان في حديث لها عن الموقف إنها لم تدرب الدب، وإنما حثته فقط على إغلاق الباب بعد أن دفعه إثر تركها إياه مفتوحاً وأشارت إلى أن الدب قام بدوره بتلبية طلبها وأغلق الباب وخرج.

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