مشهد غريب .. عريس عربي يتزين بعقد من الأموال كهدايا

الوكيل الاخباري - شهد حفل زفاف في ليبيا مشهدا نادرا وغريبا خلال تقديم الهدايا من طرف أقرباء العريس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العريس وهو يتزيّن بعقد من الأموال من قبل أصحابه وأقاربه بدلا من عقد الفل والياسمين كنوع جديد من الهدايا، التي أدهشت الجميع.



#أخبارليبيا24 | #فيديو |مشهد نادر وغريب لعريس ليبي تزيّن بعقد من الأموال من قبل أصحابه وأقاربه بدل من عقد الفل والياسمين كنوع جديد من الإهداءات التي ادهشت الجميع . pic.twitter.com/2RzqV2iCxI January 6, 2022

المصدر : سبوتنك