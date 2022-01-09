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الأحد، 09-01-2022 12:02 م

مشهد غريب .. عريس عربي يتزين بعقد من الأموال كهدايا



الوكيل الاخباري - شهد حفل زفاف في ليبيا مشهدا نادرا وغريبا خلال تقديم الهدايا من طرف أقرباء العريس.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العريس وهو يتزيّن بعقد من الأموال من قبل أصحابه وأقاربه بدلا من عقد الفل والياسمين كنوع جديد من الهدايا، التي أدهشت الجميع.

 



 

المصدر : سبوتنك

 

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