مشهد غريب .. عريس عربي يتزين بعقد من الأموال كهدايا

الوكيل الاخباري - شهد حفل زفاف في ليبيا مشهدا نادرا وغريبا خلال تقديم الهدايا من طرف أقرباء العريس.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العريس وهو يتزيّن بعقد من الأموال من قبل أصحابه وأقاربه بدلا من عقد الفل والياسمين كنوع جديد من الهدايا، التي أدهشت الجميع.
#أخبارليبيا24 | #فيديو |مشهد نادر وغريب لعريس ليبي تزيّن بعقد من الأموال من قبل أصحابه وأقاربه بدل من عقد الفل والياسمين كنوع جديد من الإهداءات التي ادهشت الجميع . pic.twitter.com/2RzqV2iCxI— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) January 6, 2022
المصدر : سبوتنك
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