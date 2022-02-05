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السبت، 05-02-2022 12:20 م

مشهد غير مألوف .. ظهور حيوان يتجول في مترو موسكو



الوكيل الاخباري - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقيام حيوان "ألباكا" بالدخول إلى إحدى عربات المترو في العاصمة موسكو.

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واستطاع شهود العيان تصوير المقطع الذي انتشر سريعا على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا والعالم.

ويعد الحيوان غير مألوف بالنسبة للكثيرين في روسيا خصوصا أن مصدره هو دولة البيرو الواقعة في أمريكا اللاتينية.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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