مشهد لا يوصف.. نمر الثلوج يقتنص فريسته بطريقة مذهلة

الوكيل الإخباري - تمكن مصور محترف من توثيق مشهد نادر الحدوث لاقتناص نادر قام به نمر، والذي أوقع فريسته بطريقة مذهلة.
وكان المصور ذهب لولاية لداخ الهندية عند هضبة التبت وشاهد “نمر الثلوج” يركض من أعلى الجبل يحاول صيد “غنم السهول” حتى تمكن منه في النهاية.
وانتشر المقطع على نطاق واسع بسبب مرونة النمر وكذلك لأن كِلا الحيوانين مهددين بالانقراض ومن النادر رؤيتهم.
Ghost of the mountains. Most Agile hunters. Snow leopard hunting near Ullay a Shyapu Ladakh Urial on 13th March. Sharing as received. pic.twitter.com/XginjJNOSS— The Wild India (@the_wildindia) March 15, 2023
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