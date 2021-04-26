مشهد للبرد في حائل السعودية يحظى بانتشار واسع

الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو خلاب لسيل من حبات البَرَد تشق طريقها في مكان صحراوي قرب مدينة حائل السعودية.
نشرت قناة "ABC" الأمريكية المقطع تحت عنوان "فيضانات صحراوية تشهدها المملكة العربية السعودية في أعقاب هطول أمطار غزيرة وبرد".
Desert flooding seen in Saudi Arabia in the wake of heavy rain and hail. https://t.co/d9YLftIcRK pic.twitter.com/NWusTIL0zX— ABC News (@ABC) April 25, 2021
ويظهر المشهد سيل قوي من حبات البرد وهو يزحف بسرعة فيكسو مكانا صحراويا في منطقة الرقب جنوب غربي حائل بالثوب الأبيض.
وعلق أحد المتابعين على المقطع الذي نشرته القناة الأمريكية قائلا: "هذا من أغرب الأشياء التي رأيتها على هذا الكوكب".
وشهدت عدة محافظات سعودية، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، صاحبتها زخات كثيفة من البرد.
المصدر : سبوتنك