مشهد للبرد في حائل السعودية يحظى بانتشار واسع

الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو خلاب لسيل من حبات البَرَد تشق طريقها في مكان صحراوي قرب مدينة حائل السعودية.

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نشرت قناة "ABC" الأمريكية المقطع تحت عنوان "فيضانات صحراوية تشهدها المملكة العربية السعودية في أعقاب هطول أمطار غزيرة وبرد".



وكان المقطع قد نشره قبل نحو أسبوع خبير الطقس السعودي شبيب بن عبدالرحمن الحربش، قبل أن يلقى انتشارا واسعا.



ويظهر المشهد سيل قوي من حبات البرد وهو يزحف بسرعة فيكسو مكانا صحراويا في منطقة الرقب جنوب غربي حائل بالثوب الأبيض.



وعلق أحد المتابعين على المقطع الذي نشرته القناة الأمريكية قائلا: "هذا من أغرب الأشياء التي رأيتها على هذا الكوكب".



وشهدت عدة محافظات سعودية، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، صاحبتها زخات كثيفة من البرد.





المصدر : سبوتنك