الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الأوقاف : دراسات بشأن رمضان وصلاة التراويح

مدير مستشفى الحسين لـ الوكيل : أدوية السكري متوفرة

البدور لـ الوكيل : من الأجدر أن يتم فتح القطاعات حاليا

وفيات الإثنين 26/4/2021

أسعار الذهب الإثنين 26/4/2021

الأمن يبدأ بإعطاء لقاح كورونا لمنتسبيه

نقابة الصحفيين تنعى الزميل حيدر المجالي

ترقب شعبي للإجراءات التخفيفية

جلسة نيابية رقابية اليوم

فرصة لسقوط زخات مطرية مساءً

الإثنين، 26-04-2021 10:58 ص

مشهد للبرد في حائل السعودية يحظى بانتشار واسع



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو خلاب لسيل من حبات البَرَد تشق طريقها في مكان صحراوي قرب مدينة حائل السعودية.

اضافة اعلان

نشرت قناة "ABC" الأمريكية المقطع تحت عنوان "فيضانات صحراوية تشهدها المملكة العربية السعودية في أعقاب هطول أمطار غزيرة وبرد".

 


وكان المقطع قد نشره قبل نحو أسبوع خبير الطقس السعودي شبيب بن عبدالرحمن الحربش، قبل أن يلقى انتشارا واسعا.


ويظهر المشهد سيل قوي من حبات البرد وهو يزحف بسرعة فيكسو مكانا صحراويا في منطقة الرقب جنوب غربي حائل بالثوب الأبيض.


وعلق أحد المتابعين على المقطع الذي نشرته القناة الأمريكية قائلا: "هذا من أغرب الأشياء التي رأيتها على هذا الكوكب".

 

وشهدت عدة محافظات سعودية، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، صاحبتها زخات كثيفة من البرد.

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_july26_bigcroc

تمساح يلهو بالتزلج على منحدر مائي

48826841_403

رجل أمريكي يطرد تمساحا من ملعب الغولف مستخدما أداة منزلية

MeteorFireball_breakup_Chumack

نيزك كبير يسقط في جنوب فرنسا

bc11a33145794786bb6eb048ebeecf30

طائر نورس يأخذ استراحة على آخر يحلق في السماء

principal_cobra-tiempocom

كوبرا قاتلة تتسلل إلى منزل لإرواء عطشها في إندونيسيا

1074282 small

لقطات مذهلة.. طيور كروان في مواجهة ثعبان شرس

أخبار متعلقة
Tabuk_Snow_16f8e7f037e_large

مشهد غير مألوف..عاصفة ثلجية تكسو مناطق سعودية بثوب أبيض

Close-up_of_lava_flowing_out_of_Kilauea_in_March_2013

طهي أطعمة فوق الحمم البركانية في أيسلندا

60610ad94236042ffd09830b

السعودية.. نجاة طفلة من هجوم كلاب ضالة

kung-fu-combat-silhouette-brian-wallace

فريق صيني يستعرض مهارات فريدة في رياضة الـكونغ فو

omjnaib5

طائر يستغيث بسعودي في مواجهة أفعى

h_apa_2016-a1_2164_1_mute-swan_terri_popovich_kk_adult

بجعة مزعجة تطرق الأبواب في إنجلترا