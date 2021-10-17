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الأحد، 17-10-2021 11:31 ص

مشهد مؤثر لإنقاذ 31 سلحفاة من أيدي مهربين كولومبيين وإطلاقها في البحر



الوكيل الاخباري - أنقذت السلطات الكولومبية 31 سلحفاة من أيدي مهربين كانوا ينقلونها في عملية تهريب غير شرعية تحت جنح الظلام.

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وأوقفت السلطات شاحنة تابعة لمهربي السوق السوداء غير الشرعيين كانوا ينقلون على متنها السلاحف في مدينة ميكاو.

 


وأظهر مقطع فيديو نقلته قناة abcn الجنود الكولومبيين خلال عملية تحرير السلاحف باتجاه البحر.

وقال مسؤول كولومبي: "أطلقنا سراح 31 سلحفاة لكن مع الأسف نفق 11 سلحفاة أخرى"، داعيا الجميع إلى الحفاظ على الحياة البرية.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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