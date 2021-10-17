مشهد مؤثر لإنقاذ 31 سلحفاة من أيدي مهربين كولومبيين وإطلاقها في البحر

الوكيل الاخباري - أنقذت السلطات الكولومبية 31 سلحفاة من أيدي مهربين كانوا ينقلونها في عملية تهريب غير شرعية تحت جنح الظلام.

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وأوقفت السلطات شاحنة تابعة لمهربي السوق السوداء غير الشرعيين كانوا ينقلون على متنها السلاحف في مدينة ميكاو.

pic.twitter.com/0nMjQcaQYK SWIM FREE: Thirty-one turtles are released back into the sea after they were seized by authorities from illegal black market smugglers who were transporting them on the back of a truck at night. https://t.co/N2z8F4VqpE October 16, 2021



وأظهر مقطع فيديو نقلته قناة abcn الجنود الكولومبيين خلال عملية تحرير السلاحف باتجاه البحر.



وقال مسؤول كولومبي: "أطلقنا سراح 31 سلحفاة لكن مع الأسف نفق 11 سلحفاة أخرى"، داعيا الجميع إلى الحفاظ على الحياة البرية.







المصدر : سبوتنك