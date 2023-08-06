مشهد مؤثر لـ ناقة تحتضن صاحبها وهو نائم في احدى الدول

الوكيل الإخباري - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لناقة تحتضن صاحبها وهو نائم في مشهد عفوي تقشعر له الأبدان.



وظهرت الناقة وهي تحتضن صاحبها بينما هو مسترخيًا، وعندنا شعر بها قام باحتضانها وظلت الناقة على وضعها بينما هو مستأنس بها .

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وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم الشديد بالمقطع وعلّق أحدهم قائلاً:” ترا الناقة هذي أوفي مش البشر”، وقال آخر :” تراها تحس مثلنا ولكن عكس البشر ما تخون.”

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