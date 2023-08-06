الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

الملك في منزل الباشا عبدالرحمن العدوان - صور

اختتام فعاليات نادي موظفي الأمانة الصيفي

قرار صادر عن البنك المركزي الأردني

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة - تفاصيل

الملك يعزي عشيرة ابو الغنم وعشيرة العدوان

تنقلات واسعة في أمانة عمان - أسماء

الاردن يعزي بضحايا حادثة انقلاب حافلة بالمغرب

بني مصطفى تؤكد أهمية وجود نظام إنذار اجتماعي مبكر على المستوى الوطني

مصرع 24 شخصا بحادث مروع في بلد عربي - صور

الأحد، 06-08-2023 03:37 م

مشهد مؤثر لـ ناقة تحتضن صاحبها وهو نائم في احدى الدول

205bb426-30ea-428c-ac61-09a428e0bb44


الوكيل الإخباري - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائع لناقة تحتضن صاحبها وهو نائم في مشهد عفوي تقشعر له الأبدان.

وظهرت الناقة وهي تحتضن صاحبها بينما هو مسترخيًا، وعندنا شعر بها قام باحتضانها وظلت الناقة على وضعها بينما هو مستأنس بها .

اضافة اعلان


وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم الشديد بالمقطع وعلّق أحدهم قائلاً:” ترا الناقة هذي أوفي مش البشر”، وقال آخر :” تراها تحس مثلنا ولكن عكس البشر ما تخون.”

 

 

صدى 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
80381

شاهد فيديو متداول لمطعم كوري يقدم الطعام بطريقة مدهشة

253221Image1-775x445_d

أنثى دب تسرق حقيبة لاعب غولف في كندا - فيديو

Screenshot 2023-07-29 153049

شاهد ماذا فعلت كويتية تجاه عامل وجدته يلتقط صورا بجانب سيارتها الفارهة

2023-638258124565868964-586

لن تصدق.. شاهد أفعى ضخمة تبتلع تمساحا طوله 5 أقدام بأمريكا

a56ce436-8484-4992-8bff-973050283488-768x432

شاهد فتاة تطير بمركبتها وتسقط وسط نافورة في السعودية

zeog5wyevnkl3in0zzpa

شاهد جمل باكستاني يحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار متعلقة
2023-638258124565868964-586

لن تصدق.. شاهد أفعى ضخمة تبتلع تمساحا طوله 5 أقدام بأمريكا