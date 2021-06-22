الثلاثاء 22-06-2021
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الثلاثاء، 22-06-2021 10:54 ص

مشهد مؤلم لعشاقها.. تدمير سيارات فارهة بملايين الدولارات في الفلبين



الوكيل الاخباري - بقيمة ملايين الدولارات، دمّر مكتب الجمارك في الفلبين سيارات فارهة هربت إلى البلاد في وقت سابق من العام الماضي.

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ويأتي تدمير المركبات بموجب توجيه رئاسي، أكد فيه الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي على ضرورة تدمير المركبات المهربة لإرسال رسالة قوية مفادها أن الحكومة جادة في جهودها لمكافحة التهريب.

وفي 9 فبراير الماضي، دمّر مكتب الجمارك أيضاً 17 سيارة في ميناءي سيبو ومانيلا.

 

 

 

 

المصدر : العربية


 




 

 


 

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