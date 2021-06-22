مشهد مؤلم لعشاقها.. تدمير سيارات فارهة بملايين الدولارات في الفلبين

الوكيل الاخباري - بقيمة ملايين الدولارات، دمّر مكتب الجمارك في الفلبين سيارات فارهة هربت إلى البلاد في وقت سابق من العام الماضي.

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ويأتي تدمير المركبات بموجب توجيه رئاسي، أكد فيه الرئيس الفلبيني رودريغو روا دوتيرتي على ضرورة تدمير المركبات المهربة لإرسال رسالة قوية مفادها أن الحكومة جادة في جهودها لمكافحة التهريب.



وفي 9 فبراير الماضي، دمّر مكتب الجمارك أيضاً 17 سيارة في ميناءي سيبو ومانيلا.

BOC Officials inspect 7 smuggled luxury cars before destroying them including a McLaren 620R locally valued at P33 million. Aside from the 7 cars destroyed at the BOC headquarters, 14 knocked-down used Mitsubishi Jeeps were simultaneously destroyed at the Cagayan de Oro Port. pic.twitter.com/q773rq0wtm June 18, 2021

المصدر : العربية