السبت 24-09-2022
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السبت، 24-09-2022 09:27 ص

مشهد مروع .. مرشد سياحي يلتقط "سيلفي" مع فهد في افريقيا



الوكيل الإخباري-تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمرشد سياحي تحلى بالشجاعة من أجل التقاط ‏صورة "سيلفي" تذكارية مع حيوان الفهد، أثناء قيامه بجولته مع السياح في وسط الغابة المفتوحة.‏

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ونشر المرشد، كليمينت بين، الفيديو عبر حساباته، والذي يبدأ بفهد يقترب من سيارة سفاري مليئة بالسياح، وفي غضون ثوان، يقفز الحيوان على سطح السيارة ويطل من خلال سقف الشمس المفتوح، وفقا لصحيفة "إنديا توداي".

 

 

وبينما يجلس الفهد على سطح السيارة، ينهض المرشد السياحي من مقعده ويخرج هاتفه لالتقاط صورة "سيلفي" معه، ويقترب بشكل خطير من الحيوان لالتقاط الصورة الشخصية.

 



لبنان24

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