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السبت، 13-02-2021 02:12 م

صرخة مدوية في أعماق المحيط

مشهد مهيب من أسفل حوت أحدب عملاق



الوكيل الاخباري - التقط مصور وغطاس مشاهد مدهشة ومهيبة من أعماق المحيط من أسفل حوت أحدب عملاق هائل الحجم أثناء احتضانه صغيره.

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سجل المصور بول نيكلين، مشهدا رائعا لحوت أحدب عملاق يسبح في اعماق المحيط، لكن المميز في المشهد أن اللقطات المصورة التقطت من أسفل الحوت الذي ظهر وهو يعانق صغيره.

 


ويسبح الحوت العملاق في المحيط، ويظهر أسفل الحوت عجله الصغير وقد احتضنه بإحدى زعانفه الجانبية، ويسمع صراخ الحوت أو غنائه، الذي انتشر في أعماق المحيط.

وبحسب صفحة "ناشيونال جيوغرافيك" التي شاركت المشهد على "فيسبوك"، قال المصور لحظة التقاط الفيديو، إنه "نسي الحرقة في رئتيه وهو يكتم أنفاسه من هول المشهد"، عندما شاهد هذه الأم تعتني بصغيرها حديث الولادة قرب سواحل "تونغا" الدافئة بينما يتردد صدى غناء حوت أحدب من بعيد في الأعماق.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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