مشهد نادر.. تمساح يصطاد طائرة دون طيار في أستراليا

الوكيل الاخباري - تربص تمساح في إحدى البحيرات شمالي أستراليا، بطائرة دون طيار كانت تقوم بتصويره وتمكن من إسقاطها في حركة مفاجئة.

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وبحسب "بي بي سي" قفز تمساح من الماء في حديقة للحياة البرية في مدينة داروين وغرس أسنانه في طائرة دون طيار تحلق على ارتفاع منخفض.



وقع الحادث خلال قيام هيئة الإذاعة الاسترالية بتصوير فيلم وثائقي بمناسبة مرور 50 عاما على حظر صيد التماسيح.



ويروي المصور داني هيرست تفاصيل تلك اللحظات النادرة بقوله إنه أطلق الطائرة فوق البحيرة لتقوم بالتصوير وفيما بدا أن الفزع أصاب جميع التماسيح، كان هناك واحدا متحفزا وظل يراقب الطائرة.



ويضيف هيرست أنه فكر في استغلال هذا التمساح لالتقاط المزيد من اللقطات الجيدة، لكنه وبمجرد أن قام بضبط الدرون وتحريكها فوقه، رأي التمساح الماكر وقد قفز في وضع عمودي فوق البحيرة ليطبق بفكيه على الطائرة الصغيرة.



بعد مرور أسبوعين جرى العثور على الطائرة على بعد أمتار قليلة على ضفاف البحيرة وقد بدت عليها آثار عض أسنان التمساح.







المصدر : سبوتنك