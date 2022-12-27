مشهد يخطف الأبصار لانعكاس السحاب على جدران برج في الرياض

الوكيل الإخباري - استطاع مصور ضوئي سعودي أن يقدم لقطات مبهرة لمرور السحاب السريع على برج المملكة في الرياض، حتى خطفت أنظار رواد منصات التواصل الاجتماعي حول جماليات المشاهد من حول البرج الذي يبلغ ارتفاعه 302 متر في 99 دورا.

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وحول تفاصيل تصوير هذه اللقطة، أشار المصور عبدالعزيز الدمخ، إلى أن منظر السحابة بالقرب من البرج آسره خلال انعكاسها على برج المملكة، لذلك قرر أن ينقل هذا المنظر الخلاب للسحاب وهو يركض على جدران البرج للجمهور، بعد أن قام بتوثيقه بالتصوير الجوي عبر كاميرا الدرون.





الحلم نيوز