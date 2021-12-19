مشهد يرصد شروق الشمس من الفضاء كـ'ألماسة براقة تلمع في السماء'

الوكيل الاخباري - يعد مشهد شروق الشمس على الأرض من أجمل المشاهد التي يراها البشر كل صباح وما يتبعها من مناظر طبيعية رائعة.

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ولأن مشهد شروق الشمس يمكن رصده من الفضاء أيضا، فقد تمكنت محطة الفضاء الصينية من التقاط مشهد الشروق في الفضاء، حيث ظهرت خلاله الشمس مثل قطعة من الألماس البراق.



Ever wonder what a sunrise will be like in space? China's #Tianhe core module recently captured the rising sun shining bright like diamond. Click and take a different angle to appreciate this spectacular view. pic.twitter.com/9bZmNWrIGD December 18, 2021

ويرصد ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، السبت، مشيرة إلى أنه يجب على سؤال يدور بخاطر كل إنسان وهو: كيف يكون مشهد شروق الشمس في الفضاء؟.وقالت الصحيفة إن الفيديو الذي التقطته محطة الفضاء الصينية للحظة شروق الشمس يجعلها تظهر مثل ألماسة لامعة.

المصدر : سبوتنك