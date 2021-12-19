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الأحد، 19-12-2021 12:09 م

مشهد يرصد شروق الشمس من الفضاء كـ'ألماسة براقة تلمع في السماء'



الوكيل الاخباري - يعد مشهد شروق الشمس على الأرض من أجمل المشاهد التي يراها البشر كل صباح وما يتبعها من مناظر طبيعية رائعة.

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ولأن مشهد شروق الشمس يمكن رصده من الفضاء أيضا، فقد تمكنت محطة الفضاء الصينية من التقاط مشهد الشروق في الفضاء، حيث ظهرت خلاله الشمس مثل قطعة من الألماس البراق.

 



ويرصد ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، السبت، مشيرة إلى أنه يجب على سؤال يدور بخاطر كل إنسان وهو: كيف يكون مشهد شروق الشمس في الفضاء؟.

وقالت الصحيفة إن الفيديو الذي التقطته محطة الفضاء الصينية للحظة شروق الشمس يجعلها تظهر مثل ألماسة لامعة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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