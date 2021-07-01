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الخميس، 01-07-2021 01:33 م

مصاعد للسفن تعمل بالمياه وحمولتها 500 طن في الصين



الوكيل الاخباري - استطاعت بعض الدول مثل الصين تحقيق أعلى استفادة من الأنهار، التي تحول بعضها إلى ممرات تجارية محورية لتجارتها الداخلية، وساهم في ذلك تقنيات متطورة تسمح بتصميم "مصاعد السفن"، التي يمكنها نقل سفن ضخمة من ممر مائي إلى آخر أكثر منه ارتفاعا.

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في بعض الأحيان تكون هناك عقبات لنقل التجارة باستخدام السفن إلى بعض المناطق، بسبب الطبيعة الجغرافية التي تحول دون انتقال السفن بين الممرات المائية، وذلك بسبب جود اختلاف في ارتفاع منسوب المياه بكل منهما.


لكن هذه المشكلة أصبح لها حل عن طريق مصعد خاص بالسفن، الذي يمكنه تحريك سفن تصل حمولتها إلى 500 طن، من ممر مائي إلى آخر يرتفع عنه نحو 200 متر.

 


ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه لـ"مصعد السفن" الذي افتتحته الصين مؤخرا، مشيرة إلى أنه أحد أكبر المصاعد للسفن في العالم.


ويقع مصعد السفن الصيني بمحطة "قوبيتان" للطاقة الكهرومائية، على نهر ووجيانغ، الذي يعد من أكبر الروافد العليا لنهر اليانغتسي، على ضفته الجنوبية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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