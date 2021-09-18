السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 03:32 م

مصر.. بائع صعيدي يروج للمنتوجات الوطنية في قطار بشكل طريف



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل، فيديو لبائع يبدو من خلال لهجته أنه من صعيد مصر، وهو يروج للمنتجات المصرية في إحدى القطارات بشكل لاقى استحسان الركاب.

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وظهر البائع وهو يحث الركاب على شراء مايبيعه من منتجات مصرية بسيطة، تتمثل في ألعاب للأطفال وطفايات سجائر بأسعار زهيدة جدا.


واستخدم البائع وسائل فريده في الإقناع، مثل الحث على تشجيع المنتجعات المحلية وتوفير العملة ومقارنة أسعاره بالبديل المستورد.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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