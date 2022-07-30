مصر: حادث مروع لاصطدام قارب سريع بعائلة

الوكيل الإخباري- لقي شخص مصرعه وأصيب 3 اخرين في حادث مروع بعد اصطدام قارب سريع بهم اثناء ممارستهم للالعاب المائية في مياه مدينة مارينا العلمين المصرية .

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وبالتفاصيل أصيبت عائلة مصرية مكونة من أربعة أشخاص أثناء ممارستها الألعاب المائية في منتجع مارينا الذي يقع على ساحل البحر المتوسط في مصر ، حيث توفي الأب فور وصوله للمستشفى وأصيبت السيدة بكسور واصابة الولد والفتاة باصابات خطيرة وفق ما نقلت عدة مواقع اعلامية في مصر .



وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة وقوع الحادث في مارينا .



وكانت العائلة على متن احدى الالعاب المائية التي يجرها قارب بشكل سريع ، قبل ان يصطدم بهم من الجهة المقابلة تماماً قارب اخر كان مسرعاً ويقذفهم بالبحر .