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السبت، 30-07-2022 03:38 م

مصر: حادث مروع لاصطدام قارب سريع بعائلة



الوكيل الإخباري- لقي شخص مصرعه وأصيب 3 اخرين في حادث مروع بعد اصطدام قارب سريع بهم اثناء ممارستهم للالعاب المائية في مياه مدينة مارينا العلمين المصرية .

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وبالتفاصيل أصيبت عائلة مصرية مكونة من أربعة أشخاص أثناء ممارستها الألعاب المائية في منتجع مارينا الذي يقع على ساحل البحر المتوسط في مصر ، حيث توفي الأب فور وصوله للمستشفى وأصيبت السيدة بكسور واصابة الولد والفتاة باصابات خطيرة وفق ما نقلت عدة مواقع اعلامية في مصر .


وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة وقوع الحادث في مارينا .


وكانت العائلة على متن احدى الالعاب المائية التي يجرها قارب بشكل سريع ، قبل ان يصطدم بهم من الجهة المقابلة تماماً قارب اخر كان مسرعاً ويقذفهم بالبحر .

 

 




 

 


 

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