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الأحد، 15-08-2021 12:11 م

مصر.. ظهور شبيه للقذافي في الأقصر



الوكيل الاخباري - أثناء التجول بين شوارع الأقصر المصرية والانتقال بين مقاهيها يمكنك أن تصادف شبيه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو "للقذافي" ابن الأقصر سهري عبد الظاهر محمود البالغ 60 عاما، ويعمل بمطار الأقصر الدولي.


ويحمل وجه سهري الكثير من ملامح الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وهو ما جعل الكثير من المواطنين يظنون أنه القذافي ويحرصون على التقاط الصور التذكارية معه.

 


ويرتدي سهري الجلباب الصعيدي والفارق الوحيد بينه والقذافي هو لون البشرة.
وبسبب الشبه الكبير بالرئيس الليبي تعرض سهري للكثير من المواقف، بعضها يمكن وصفها بالمرحة وأخرى كادت أن تتسبب في مشكلات له.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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