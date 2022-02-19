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السبت، 19-02-2022 11:00 ص

مصورة أمريكية تكسر ظهرها خلال تصويرها لرياضي ولم يساعدها



الوكيل الاخباري - تعرض لاعب الوسط في فريق "لوس أنجلوس رامس"، ماثيو ستافورد، لموقف محرج عندما حاولت مصورة التقاط صورة له ولزوجته.

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وأظهر ستافورد علامات الدهشة على وجهه، وأدار ظهره لمصورة بعد أن سقطت من على خشبة المسرح بينما كانت تحاول التقاط صور له ولزوجته، كيلي ستافورد، خلال احتفال بطولة دوري الألعاب الرياضية "سوبر بول".

 



وتعرضت المصورة، كيلي سمايلي، لكسر في عمودها الفقري، وفي بيان، قال منتخب "رامس" وستافوردز لشبكة CNN، إنهم "آسفون لما حدث"، وسيغطون فواتير المستشفى.


المصدر : سبوتنك

 

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