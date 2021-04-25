مضيفة تكشف سر النظرات الغريبة لطاقم الطائرة عند الترحيب بالركاب

الوكيل الاخباري - أظهر فيديو نشرته مضيفة طيران على "تيك توك" سر الود من قبل الطاقم عند صعود الراكبين على متن الطائرة.
وشرحت المضيفة عبر الفيديو حقيقة ما يفعله الطاقم أثناء الترحيب، وقالت: "هل سبق لكم أن صعدتم على متن طائرة ورأيتم المضيفات واقفات لترحيب بكم؟".
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وأشارت: "الأشخاص الذين نبحث عنهم عادة هم الأفراد العسكريون ورجال الإطفاء والطيارون وضباط الشرطة والممرضات والأطباء.
بفضل ذلك، نعلم من نستشير في حالة طبية طارئة أو عند الهبوط الطارئ أو عند حدوث خرق أمني".
بالإضافة إلى ذلك، قالت المضيفة: "إن الطاقم يبحث عن تجار البشر أو شيء ما قد يبدو غريبا، فسلامة الركاب هي أولويتنا".
المصدر : سبوتنك