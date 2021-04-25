مضيفة تكشف سر النظرات الغريبة لطاقم الطائرة عند الترحيب بالركاب

الوكيل الاخباري - أظهر فيديو نشرته مضيفة طيران على "تيك توك" سر الود من قبل الطاقم عند صعود الراكبين على متن الطائرة.

اضافة اعلان



وشرحت المضيفة عبر الفيديو حقيقة ما يفعله الطاقم أثناء الترحيب، وقالت: "هل سبق لكم أن صعدتم على متن طائرة ورأيتم المضيفات واقفات لترحيب بكم؟".



وتابعت: "نحن نقوم بالنظر إلى كل راكب بإمعان لتحديد حجم الركاب والبحث عن أشخاص يمكنهم المساعدة في حالات الطوارئ"، وأضافت: "لذلك عندما تصعد على متن الطائرة وترى وجهنا السعيد المبتسم، فنحن في الواقع ننظر إليك من الأعلى إلى الأسفل ونحاول العثور على أشخاص قادرين على أداء مهام معينة أو الأشخاص الذين سيساعدوننا في حالات الطوارئ".



وأشارت: "الأشخاص الذين نبحث عنهم عادة هم الأفراد العسكريون ورجال الإطفاء والطيارون وضباط الشرطة والممرضات والأطباء.

بفضل ذلك، نعلم من نستشير في حالة طبية طارئة أو عند الهبوط الطارئ أو عند حدوث خرق أمني".

بالإضافة إلى ذلك، قالت المضيفة: "إن الطاقم يبحث عن تجار البشر أو شيء ما قد يبدو غريبا، فسلامة الركاب هي أولويتنا".

المصدر : سبوتنك



