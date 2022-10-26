الأربعاء 26-10-2022
الوكيل الاخباري

مؤتة وصفاقص التونسية توقعان اتفاقية تعاون بمجال البحث العلمي

نحو 6 آلاف شخص شاركوا في رصد كسوف الشمس يوم أمس

مفتي عام المملكة : غداً غرة شهر ربيع الثاني

دائرة المكتبات في الأمانة تحتفي بالإصدار الجديد للشاعر العراقي نصيف

موسكو تنفي تشديد الرقابة على الأجانب في روسيا

أمين عمّان : تضاعف سكان العاصمة آخر 17 عاماً

الملك سلمان يأمر بالعفو عن 6 باكستانيين

جامعة الزرقاء تعلن الحداد وتعلق دوام الخميس

الصفدي يلتقي وفدا من مجلس الاتحاد الأوروبي

أردنية العقبة تطلق مشروع تخضير لمسطحاتها

الأربعاء، 26-10-2022 02:49 م

مطاردة مثيرة بين صقر وزوج النورس بعد خطف فرخهما-فيديو

طائر-النورس-.


الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطاردة مثيرة بين صقر وزوج من طائر النورس.

اضافة اعلان


وأظهر مقطع الفيديو لحظة قيام الصقر بخطف فرخ النورس، وحاول الطيران به بعيدًا ولكن زوج النورس قاما بمطاردته.

وظل زوج النورس في مطاردة الصقر أكثر من مرة، حتى نجحا في تحرير فرخهما من بين مخالبه، واسقاطه على الأرض .


وحاول الصقر العودة مرة أخرى من أجل حطف الفرخ بعد تحريره، ولكن زوج النورس كانا له بالمرصاد.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
خبير-يحذر-عدم-تنظيف-هذه-المناطق-حول-منزلك-يشجع-على-وجود-الثعابين

شاهد ثعبان عملاق ابتلع ظبيا فتلقى عقابا فوريا

العنكبوت-الطاووس-800x526

'عناكب الطاووس' جمالها يحفز إناثها على أكلها-فيديو

22062E16-01FA-497C-9497-6D4EC1D54762.

وصلة رقص لأحد الفرق الكورية في الجيش -شاهد

20211216223707406

شاهد لحظة محاولة كنغر صغير إنقاذ أمه من قبضة ثعبان ضخم

16043389_303

الحوت الأحدب الطائر... يضرب قاربا للصيد في امريكا - فيديو

Malagasy_Giant_Hognose_Snake

ثعبان عملاق داخل حافلة مدرسية في الهند-فيديو