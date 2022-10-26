مطاردة مثيرة بين صقر وزوج النورس بعد خطف فرخهما-فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطاردة مثيرة بين صقر وزوج من طائر النورس.

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وأظهر مقطع الفيديو لحظة قيام الصقر بخطف فرخ النورس، وحاول الطيران به بعيدًا ولكن زوج النورس قاما بمطاردته.



وظل زوج النورس في مطاردة الصقر أكثر من مرة، حتى نجحا في تحرير فرخهما من بين مخالبه، واسقاطه على الأرض .



وحاول الصقر العودة مرة أخرى من أجل حطف الفرخ بعد تحريره، ولكن زوج النورس كانا له بالمرصاد.

المرصد

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