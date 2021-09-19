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الأحد، 19-09-2021 10:35 ص

مغامر فرنسي يقطع 670 مترا مشيا على الحبل وسط باريس



الوكيل الاخباري - قطع المغامر الفرنسي ناثان بولين السبت مسافة قدرها 670 مترا مشيا على الحبل على ارتفاع 70 مترا من برج إيفل حتى مسرح شايو في العاصمة الفرنسية باريس. 

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واستغرقت عملية العبور التي بثتها قناة BFMTV مباشرة والتي استخدم بولين فيها حبل أمان، قرابة 30 دقيقة، وحظي مرارا بتصفيق حار من مواطني باريس والسياح الأجانب.


وفي العام 2017 سجل بولين رقما قياسيا عالميا، بعد أن قطع مشيا على الحبل مسافة قدرها كيلومتر داخل المدينة.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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