مغامر يطير فوق أهرامات الجيزة ببدلة مجنحة

الوكيل الاخباري - حلق المغامر الفرنسي فريد فوجين فوق أهرامات الجيزة الثلاثة مستخدما بدلة مجنحة ساعدته على الهبوط بسلام عند سفح الأهرامات.

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عرضت رويترز مقطع فيديو يوثق لتلك المغامرة المثيرة حيث يظهر فوجين وهو يقفز من طائرة مرتديا بدلته المجنحة ويظهر في الأسفل أهرامات الجيزة.







التقط فوجين مشاهد جوية رائعة أثناء تحليقه فوق الأهرامات، وبينما راح يقترب منها بالتدريج عدل من وضع جسده ليفتح المظلة التي ساعدته على الهبوط بأمان أمام الأهرامات بنجاح، لينهي تلك التجربة المثيرة.

المصدر : سبوتنك