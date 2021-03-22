مقدمة برامج أمريكية تتعرض للسخرية لفرحة لم تكتمل

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لمقدمة برامج تلفزيونية أمريكية وهي تحتفل بتسجيلها لسلة، لتكون المفاجأة لاحقا.

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ففي المقطع المصور تظهر المقدمة وهي ترمي الكرة باتجاه السلة، لتبدأ بالدوران على حلقة السلة وسط فرحة شخص وقف بجانبها، مهنئًا إياها على التسجيل.



إلا أن الفرحة لم تكتمل حيث لم تدخل الكرة في السلة، فتنال العديد من ردود الفعل الساخرة على مواقع التواصل.





المصدر : سبوتنك



