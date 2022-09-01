الخميس 01-09-2022
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الخميس، 01-09-2022 09:55 ص

مقطع فيديو صادم .. استخراج عنكبوت ضخم من منزل في بريطانيا

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الوكيل الإخباري-تسبب العناكب رهبة لدى الكثيرين، يستوي في ذلك الرجال والنساء، الكبار والأطفال، لا سيما إذا كانت العناكب كبيرة الحجم.

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وفي واقعة حدثت في بريطانيا، عاد رجل من مانشستر إلى منزله، بعد عطله قضاها في اليونان، ليجد عنكبوتا ضخما في منزله.

وكان العنكبوت الذي رآه سكوت إلوود في حجم كف اليد، ما أثار ذعر الشاب ذي الـ24 عاما وخوفه من المشهد.وكان العنكبوت في غرفة المعيشة، وطلب إلوود من شقيقه وزوج والدته الإمساك بالعنكبوت، وطلب منهما الإمساك به بينما كان يصور هو المشهد.


وتم استدراج العنكبوت باستخدام عود أسنان، وظهر الشاب في مقطع الفيديو وهو يقول "يا إلهي، انظروا إلى حجمها، إنها ضخمة الحجم بشكل كبير".

ويكره إلوود العناكب، ويرى في ذلك العنكبوت الذي كان مقيما بمنزله أنه الأكبر على الإطلاق. وكان إلوود محتجزا في غرفة النوم حتى تم الإمساك بالعنكبوت

 

 

 

العين الاخبارية

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