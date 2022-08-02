الثلاثاء 02-08-2022
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الثلاثاء، 02-08-2022 03:44 م

مقطع فيديو يتصدر دبي .. وولي العهد الإماراتي يطالب بالتعرف على صاحبه !

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الوكيل الإخباري-شارك ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو يظهر سائق دراجة توصيل وهو يزيل قطعتين من الطوب كانتا في منتصف أحد الطرق في دبي .

وظهر سائق الدراجة الذي استغل فراغ الشارع خلال انتظار الإشارة الضوئية وهو يتجه إلى قطعتين من الطوب ، ويحملهما ويضعهما جانباً فوق الرصيف، ليعود ويركب دراجته ويكمل طريقه.

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وعلق ولي العهد الاماراتي على الفيديو مبدياً اعجابه بالتصرف الانساني الذي قام به سائق الدراجة :"عمل خير في دبي جدير بالثناء. هل يمكن لأحد أن يوجهني إلى هذا الرجل؟

 

 

 




 

 


 

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