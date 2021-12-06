الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يتابع تجارب ميدانية لأنظمة وتطبيقات طورها المركز الأردني للتصميم والتطوير

بيان هام من الخدمات الطبية الملكية حول زيارة المرضى في المستشفيات

الفحوصات الايجابية تواصل الارتفاع في الاردن

اصابات كورونا ترتفع مجدداً في الاردن

اعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض

الملك: نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين - صور

نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

الصحة: مناعة اللقاح تنخفض 6% شهريا.. والإقبال على تلقي كافة الجرعات كاملة ضعيف

التربية : تعميم على المدارس بشأن امتحانات الثانوية العامة

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

الإثنين، 06-12-2021 04:06 م

مقطع فيديو يحصد قرابة مليوني مشاهدة: تركي يبكي بحرارة بسبب خبز 'بائت'



الوكيل الاخباري - حظي مقطع فيديو ظهر فيه متقاعد تركي يبكي بسبب الخبز بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل حتى الآن على مليون و800 ألف مشاهدة.

اضافة اعلان


وروت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن مواطنا تركيا متقاعدا يدعى إسماعيل إروغلو، ظهر في هذا الفيديو الذي صورته قناة تلفزيونية "باكيا وهو يقول إنه ذهب لشراء خبز اليوم السابق -رخيص الثمن- من أمام أحد المصانع، وإنه قال للحارس إنه يشتري الخبز من أجل الدواجن.

 

وأضاف إروغلو: خجلت من الحارس، في الحقيقة اشتريته لكي أتناوله مع زوجتي".



وأفاد الرجل وهو يبكي بحرقة بأنه يتلقى شهريا 1500 ليرة فقط، وأنه قدم طلبات عمل إلى العديد من الأماكن من أجل الحصول على دخل آخر، ولكنه لم ينجح في ذلك.


وذكرت الصحيفة التركية أن سعر رغيف الخبز ارتفع "في إسطنبول الشهر الماضي إلى 2.50 ليرة تركية، وفي العاصمة أنقرة إلى 2.25 ليرة في ظل قلق من أن يزعزع القرار موازنة الأسر ذات الدخل المنخفض".


وأشارت "زمان" أيضا إلى أن التراجع الحاد في قيمة الليرة نجم عنه "ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات من بينها الدقيق.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mike-doherty-JRsl_wfC-9A-unsplash-scaled

حوت أحدب يلتهم ملايين الأسماك بلقمة هي الأضخم في العالم

mqdefault

عربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين

VIDEO-Impressive-accident-between-a-train-and-a-semi-trailer-1140x570

كاليفورنيا .. قطار سريع يقسم شاحنة ضخمة إلى نصفين

r1pySMUTn7I

كسوف الشمس الكلي في القارة القطبية الجنوبية

MxN8vOsaPHo

لا بالما.. الحمم البركانية تجر صخرة ضخمة باتجاه المباني

587745b0dd0895e0228b49ca

الهند..ضيفان ينشغلان بالأكل في حفل زفاف دون مبالاة بحريق هائل خلفهما

أخبار متعلقة
VIDEO-Impressive-accident-between-a-train-and-a-semi-trailer-1140x570

كاليفورنيا .. قطار سريع يقسم شاحنة ضخمة إلى نصفين

MxN8vOsaPHo

لا بالما.. الحمم البركانية تجر صخرة ضخمة باتجاه المباني

587745b0dd0895e0228b49ca

الهند..ضيفان ينشغلان بالأكل في حفل زفاف دون مبالاة بحريق هائل خلفهما

325ab0d7-0ad8-4f21-815f-ef01b0d0c2d8_16x9_1200x676

مشهد غريب لم تره من قبل.. فيديو لركاب يدفعون طائرة في نيبال!

_methode_times_prod_web_bin_6a0eb8ba-dcae-11eb-ab4e-c25eb6444929

النوم سلطان..شاهد الأمير تشارلز البريطاني غافياً يكاد يقع في حفل!

image

تمساح أليف يلاحق الليزر كالقطط