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الأربعاء، 30-12-2020 01:09 م

مقطع مدهش .. حيلة بسيطة لتعويض طفل صيني عن غياب والدته



الوكيل الاخباري - يرتبط بعض الأطفال بأمهاتهم بصورة مطلقة، وربما يمتنعون عن تناول أي شيء في غيابهن، بينما يعيش آخرون حياتهم العادية سواء في وجود الأم أو غيابها.

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وتستدعي الحالة الأولى أن نبحث عن وسائل يمكنها حل هذه المشكلة عندما تغيب الأم لأسباب معيشية أو نتيجة لمرض طارئ ألم بها.

 



ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفول تشاينا" على "تويتر" طفلا يساعد آخر في شرب الحليب بواسطة زجاجة الرضاعة، بينما يضع على وجهه جهاز لوحي (تابلت) تظهر عليه صورة الأم التي تنظر إلى طفلها.


ويبدو أن هذه الحيلة أفلحت في إقناع الطفل بوجود أمه إذ مد إحدى يديه محاولا مداعبة وجه الأم الذي ينظر إليه من داخل شاشة الجهاز اللوحي.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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