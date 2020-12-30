مقطع مدهش .. حيلة بسيطة لتعويض طفل صيني عن غياب والدته

الوكيل الاخباري - يرتبط بعض الأطفال بأمهاتهم بصورة مطلقة، وربما يمتنعون عن تناول أي شيء في غيابهن، بينما يعيش آخرون حياتهم العادية سواء في وجود الأم أو غيابها.
وتستدعي الحالة الأولى أن نبحث عن وسائل يمكنها حل هذه المشكلة عندما تغيب الأم لأسباب معيشية أو نتيجة لمرض طارئ ألم بها.
How to get a baby to drink from the bottle when mommy is not around... #DadsCanBabysit pic.twitter.com/0jijLQIoO7— Beautiful China (@PDChinaLife) December 29, 2020
ويبدو أن هذه الحيلة أفلحت في إقناع الطفل بوجود أمه إذ مد إحدى يديه محاولا مداعبة وجه الأم الذي ينظر إليه من داخل شاشة الجهاز اللوحي.
المصدر : سبوتنك