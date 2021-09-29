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الأربعاء، 29-09-2021 02:44 م

مقهى بمواصفات عالمية في سجن سعودي تحقيقا لحلم نزيل



الوكيل الاخباري - نشرت قناة "الإخبارية" السعودية على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو يظهر "مقهى بمواصفات عالمية في سجن الطرفية"، لافتة إلى أن هذا المقهى "تم تصميمه لتحقيق حلم نزيل بالسجن".

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ويظهر مقطع الفيديو مقاعد وطاولات ومنضدة حانة، ويبين أن النزيل يجلس مع شخصين في"المقهى"، ويجلس براحة ومن ثم يعزف العود ويغني.

 


هذا ويعلق مذيع في المقطع على الأحداث قائلا: "وسط رائحة القهوة وصوت تحميص البن يحتسي السجناء قهوتهم سواء كانت كولومبية المنشأ أم إثيوبية".


وأضاف: "على تقاسيم العود وأنغامه ويكملون سهرتهم"، مشيرا إلى أن "هذا "المقهى بمواصفاته العالمية جزء من حلم السجين الذي كان يعمل في أحد أكبر المقاهي العريقة بمنطقة القصيم".

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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